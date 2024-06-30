Советская газировка была не просто напитком, а настоящим символом детства для миллионов людей. Ее обожали не только дети, но и многие взрослые.

Советская газировка была не просто напитком, а настоящим символом детства для миллионов людей. Ее обожали не только дети, но и многие взрослые.Без бутылочки с разноцветным пузырящимся содержимым не обходился ни один праздник, а любая прогулка становилась лучше, если по пути была возможность за несколько копеек налить себе из "автомата" водички с сиропом. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните этот обязательный атрибут детства в СССР.