В Гусь-Хрустальном на выставке покажут цветы в стекле. Ароматные ландыши майского леса,...

В Гусь-Хрустальном на выставке покажут цветы в стекле.Ароматные ландыши майского леса, ярко-розовый клевер на лужайке, астры и пионы на даче – источники вдохновения для гусевских художников по стеклу.Все это великолепие можно будет увидеть на новой выставке в Музее хрусталя им. Мальцовых «Цветы! Художественное стекло третьей четверти ХХ века». Она откроется уже 6 июля.Наполнение выставки - изделия послевоенных десятилетий ХХ века, выполненные в различных техниках (алмазная грань, гравировка, гутное стекло), а также натюрморты.Это более 100 уникальных работ из собрания Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, объединенных цветочной тематикой.На выставке будет представлен целый ряд экспериментальных и выставочных образцов талантливых мастеров, вдохновленных красотой Мещерского края: Е.И. Рогова, Н.П. Матушевской, В.В. Корнеева, О.И. Козловой, С.К. Пивоварова и др.А также будут представлены разнообразные блюда. Они пользовались большой популярностью и сначала выпускались на заказ, а позже - малыми сериями. На плоских и довольно крупных изделиях легко воплощался любой творческий замысел, но в первую очередь – любимые всеми цветочные мотивы.Об этом информируют в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Фото: https://vladmuseum.ru/