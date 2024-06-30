Владимирцам на заметку: Минздрав разрешил клинические исследования препарата от ботулизма В...

Владимирцам на заметку: Минздрав разрешил клинические исследования препарата от ботулизмаВ Министерстве Здравоохранения РФ выдали официальное разрешение на клинические исследования препарата от ботулизма, который разработали ученые в национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом сообщает издание «Российская газета».Напомним, что в июне 2024 года в Москве зафиксировали массовое заражение ботулизмом после употребления еды из доставки.Ранее мы писали о том, что такое ботулизм, и как обезопасить себя от этой инфекции. Однако в связи с тем, что из-за этого происшествия госпитализировали уже более 300 человек, а один даже погиб — вопрос, как эффективно лечить ботулизм «встал ребром».Разработанное российскими учеными средство предназначено для нейтрализации токсина ботулизма типа А, который известен науке как сильнейший органический яд. Препарат создан на основе моноклональных антител, способных связывать токсин в крови больного.Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что лекарство показало хорошие результаты на доклиническом этапе исследований. Теперь его будут тестировать на здоровых добровольцах, а затем — на пациентах с ботулизмом.К слову, работать над его созданием ученые начали еще до громкого происшествия - с 2016 года. Но запланированные клинические испытания решили ускорить...Важно: все поставщики и производители опасной пищевой продукции выявлены, их деятельность приостановлена, опасная продукция изъята из оборота. Причиной накопления ботулотоксина в нем стал неправильный процесс приготовления фасоли.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений