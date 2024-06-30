Во Владимирской области установится жаркая и сухая погода с положительной аномалией
Владимирская...
Во Владимирской области установится жаркая и сухая погода с положительной аномалией
Владимирская область будет находиться под преобладающим влиянием антициклона. Ночи станут тёплыми, а дни – очень жаркими.
Будет преобладать сухая погода с положительной аномалией температуры воздуха до 4 градусов.
Лишь местами (в некоторых районах Владимирской области) возможны кратковременные дожди с грозами.
1 июля во Владимире днём прогнозируется до +30°C, а ночью +20°C.
Атмосферное давление — 747 мм ртутного столба, ветер — юго-западный, до 3 метров в секунду.
Народный прогноз погоды на 1 июля:
«Утром туман стоит — днём ожидайте жару»;
«Радуга вечером появилась — к улучшению погоды, теплу»;
«Земля возле берега стала влажной, разбухла — к дождю»;
«Предметы вдалеке кажутся необычайно большими — к скорым ливням».
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений