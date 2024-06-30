Во Владимирской области установится жаркая и сухая погода с положительной аномалией Владимирская...

Во Владимирской области установится жаркая и сухая погода с положительной аномалиейВладимирская область будет находиться под преобладающим влиянием антициклона. Ночи станут тёплыми, а дни – очень жаркими.Будет преобладать сухая погода с положительной аномалией температуры воздуха до 4 градусов.Лишь местами (в некоторых районах Владимирской области) возможны кратковременные дожди с грозами.1 июля во Владимире днём прогнозируется до +30°C, а ночью +20°C.Атмосферное давление — 747 мм ртутного столба, ветер — юго-западный, до 3 метров в секунду.Народный прогноз погоды на 1 июля:«Утром туман стоит — днём ожидайте жару»;«Радуга вечером появилась — к улучшению погоды, теплу»;«Земля возле берега стала влажной, разбухла — к дождю»;«Предметы вдалеке кажутся необычайно большими — к скорым ливням».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений