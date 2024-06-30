Несколько святых мест Владимирской области будут закрыты для посещения в июле и августе. Там будут проходить съемки фильма о жизни князя Андрея Боголюбского, рассказали в пресс-службе

Несколько святых мест Владимирской области будут закрыты для посещения в июле и августе. Там будут проходить съемки фильма о жизни князя Андрея Боголюбского, рассказали в пресс-службе Минкульта области. Из пресс-релиза Министерства культуры Владимирской области 15, 18, 19, 20, 26, 29 июля – храм Покрова на Нерли и Боголюбовский луг будут закрыты для посещения. 27 июля