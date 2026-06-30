В центре внимания обычный двор в спальном микрорайоне. Здесь на Соколова-Соколенка 21б подходят к финалу работы по программе «Благодвор». Оценили преображение территории глава города Сергей

В центре внимания обычный двор в спальном микрорайоне. Здесь на Соколова-Соколенка 21б подходят к финалу работы по программе «Благодвор». Оценили преображение территории глава города Сергей Волков и депутат Госдумы Алексей Говырин. В рамках программы, инициированной губернатором Александром Авдеевым, на территории заменили асфальтовое покрытие, установили новые бордюрные камни, восстановили работу ливневой канализации, а также на месте