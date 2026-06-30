Спортсмены из Гусь-Хрустального района успешно выступили на всероссийских соревнованиях VIII фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в

Спортсмены из Гусь-Хрустального района успешно выступили на всероссийских соревнованиях VIII фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Ямало-Ненецком автономном округе. Команда «Экспо Гласс» показала рекордный за последние пять лет результат, заняв место в топ-10 лучших трудовых коллективов страны. Об этом поделились в правительстве региона. Наши участники завоевали 17 наград разного достоинства, продемонстрировав