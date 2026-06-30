Победная серия закончилась, но беспроигрышная – продолжается. Футболистам «Торпедо-Владимир» не удалось одолеть лидера турнирной таблицы, однако сыграть вничью с «Динамо-СБп» оказалось по

Победная серия закончилась, но беспроигрышная – продолжается. Футболистам «Торпедо-Владимир» не удалось одолеть лидера турнирной таблицы, однако сыграть вничью с «Динамо-СБп» оказалось по силе. Матч в рамках Второго дивизиона прошел на поле бело-голубых в культурной столице 28 июня. С первых минут встречи динамовцы всеми силами пытались доказать, что победа в игре уготовлена именно для них. Однако