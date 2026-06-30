Перед судом предстанет глава фирмы, который лишь сделал вид, что обустроил подъезды к водоёмам для спецтехники.

Прокурорская проверка в Есиплевском сельском поселении показала, что у двух пожарных водоёмов не было разворотных площадок. Чтобы это исправить, администрация наняла компанию и заплатила 300 тысяч рублей за строительство пирсов в Есиплево и Новобусино.Подрядчик привёз к объектам немного щебня и бетонных блоков, создав видимость работы. Эксперты выяснили, что реально сделано всего на 80 тысяч рублей, но директор подписал акт с завышенной втрое суммой. После этого он получил все 300 тысяч и потратил их по своему усмотрению.На руководителя завели дело о мошенничестве. Экспертиза подтвердила, что площадки не соответствуют нормам и не позволят спецмашинам подъехать к воде. Вину бизнесмен не признал, а во время следствия разбил свой телефон, пытаясь скрыть улики.Расследование завершено, дело ушло в суд. Прокурор также подал иск о возмещении ущерба больше чем на 210 тысяч рублей. Чтобы обеспечить выплату, на автомобиль обвиняемого наложили арест.