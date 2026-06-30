Губернатор Александр Авдеев отметил значимый вклад жителей региона в развитие Владимирской области. Почетных наград удостоились директор школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике

Губернатор Александр Авдеев отметил значимый вклад жителей региона в развитие Владимирской области. Почетных наград удостоились директор школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике Павел Кузнецов и актер областного драматического театра Владимир Лаптев. Об этом рассказали в правительстве области. Павел Кузнецов был удостоен медали «За заслуги перед Владимирской областью». Этой награды руководитель спортивной школы был удостоен за