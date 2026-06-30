Приговор в законную силу не вступил.

Гусь-Хрустальный городской суд вынес приговор 49-летней местной жительнице. Ее признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы.Следствие установило, что супруг осужденной, сам являвшийся наркопотребителем, вовлек жену в преступную схему через мессенджер. Мужчина должен был забирать оптовые партии наркотиков, а затем вместе с супругой расфасовывать их и делать «закладки» для потребителей.В июле прошлого года супруги забрали из тайника крупную партию, включавшую более 800 граммов растительных и синтетических наркотиков. Они расфасовали их дома и переместили в гараж для хранения с целью дальнейшего сбыта.Однако преступная деятельность была пресечена 23 июля сотрудниками правоохранительных органов, а запрещенные вещества изъяты. Уголовное дело в отношении супруга выделено в отдельное производство и приостановлено.Суд приговорил женщину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.