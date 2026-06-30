Участники встречи обсудили интеграцию мигрантов, новые молодежные проекты и планы по установке памятника героям СВО.

В администрации Владимира состоялось заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям под руководством первого заместителя главы города Дениса Егорова. Лидеры культурных и религиозных объединений обсудили результаты работы за 2025 год и наметили планы на будущее.Денис Егоров поблагодарил представителей общин за укрепление согласия в обществе. Было отмечено, что совместная организация городских праздников и патриотических акций помогает эффективно профилактировать радикализм среди молодежи.Начальник городского УМВД Илья Исаченко доложил о мониторинге миграционной ситуации, подчеркнув значимость интеграции приезжих в правовое поле. Кроме того, участники обсудили запуск образовательного проекта «Духовный наставник» и установку памятника «Героям СВО», предложенную самими участниками боевых действий.Заседание подтвердило готовность городских властей и национальных объединений продолжать конструктивный диалог для сохранения единства в областном центре.