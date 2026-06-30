Во Владимирской области завершились 10-е «Игры патриотов».

Более 400 спортсменов из разных регионов страны приняли участие в юбилейных состязаниях «Игры патриотов». Экстремальная гонка, прошедшая в пойме реки Клязьма на фоне исторических архитектурных памятников, давно стала спортивной визитной карточкой Владимирской области.Для участников были подготовлены разнообразные форматы дистанций: от детских забегов и любительских стартов уровня «Опен» до профессиональных заездов. Атлеты соревновались в силе, выносливости и мастерстве преодоления сложных препятствий.Победителями среди юных спортсменов стали Андрей Каравашкин и София Созинова. В индивидуальном зачете лидировали Николай Бажанов и Анна Лякина, а среди команд лучшей признана «Спартанская промиля». В чемпионате ЦФО по гонкам с препятствиями золото взяли Игорь Крючков и Светлана Филипович.