Профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделений материально-технического и хозяйственного обеспечения органов внутренних дел Российской Федерации.

30 июля отмечают свой профессиональный праздник сотрудники тыловых подразделений МВД России. Тыловые подразделения сегодня – это многофункциональная система, осуществляющая производственно-хозяйственное, социально-бытовое, материально-техническое, транспортное и прочие виды обеспечения.***С 2003 года тыловую службу в Межмуниципальном отделе МВД России «Муромский» возглавляет полковник внутренней службы Валерий Евгеньевич Губанихин.Служба Валерия Евгеньевича в органах внутренних дел началась в 1998 году.После школы Валерий Евгеньевич поступил в Горьковское высшее военное училище тыла, где получил образование инженер-экономист. Проходил службу в вооруженных силах Российской Федерации, откуда в 1994 году уволился в запас. Однако поработав несколько лет на «гражданке», понял, что его призвание - служба в силовой структуре.Его путь в органах внутренних дел начался со службы участковых уполномоченных полиции. Спустя несколько лет произошла смена профессионального направления - Валерий Евгеньевич перевелся в штаб на должность инспектора по гражданской обороне. Без отрыва от службы получил второе высшее образование - юридическое.Коллеги отзываются о полковнике внутренней службы как об исполнительном, дисциплинированном сотруднике, хорошо знающем специфику службы своего подразделения и обладающим чувством высокой ответственности за порученное дело. Особенно это проявилось во время служебных командировок на Кавказ, куда Валерий Евгеньевич направлялся дважды.В условиях, сопряженных с риском для жизни, он неоднократно выезжал в различные районы в составе колонн для доставки матери­ально-технических ценностей, вооружения и боеприпасов, осуществлял контроль за инженерным оборудованием пунктов временной дислокации подразделений МВД России. Все задачи, поставленные командованием, офицер выполнил точно и в срок.За усердие, инициативу и находчивость в решении поставленных служебно-боевых задач полковник внутренней службы неоднократно поощрялся руководством. Сегодня в его наградном "арсенале" медали «За доблесть в службе», «За боевое содружество», нагрудные знаки «За службу на Кавказе», «Участник боевых действий», «За верность долгу», «За отличие в службе».«В этот праздничный день хочу пожелать личному составу дальнейших успехов в нелегкой службе, пожелать счастья и благополучия семьям сотрудников, потому что дом и семья – это настоящий тыл и крепость, где всегда ждут любимые и любящие люди. Особые слова благодарности выражаю ветеранам, чьи традиции мы сегодня бережно храним.» - говорит Валерий Евгеньевич.***Службу тыла ОМВД России по Петушинскому району возглавляет подполковник внутренней службы Владимир Владимирович Семенов. Срок его службы в этой должности сравнительно небольшой, 5 лет, но коллеги отзываются о подполковнике исключительно как о настоящем специалисте и грамотном руководителе. Ежедневно Владимир Владимирович решает множество задач: начиная от наведения чистоты и порядка в помещениях Отдела и заканчивая обеспечением вооружением и боеприпасами оперативных подразделений. Ни одна мелочь не ускользнет от внимательного взгляда начальника тыла. Практичный и хозяйственный, подполковник Семенов ответственно относится к своей работе.Общий стаж службы у Владимира Семенова - 22 года. За это время он прошел все ступени карьерного роста: от милиционера патрульно-постовой службы Петушинского РОВД, где прослужил 17 лет, до начальника тыла. За это время его труд неоднократно отмечался на разных уровнях. На кителе блестят медали «За доблесть в службе», «За отличие в службе» 3-х степеней, знак «За верность долгу».Капитан внутренней службы Араик Володяевич Мнацаканян узнавал о службе в милиции от своего дяди, который был сотрудником правоохранительных органов. Часто он рассказывал племяннику о трудовых буднях милиционеров и молодой парень решил, что ему непременно стоит пойти по стопам родственника. В декабре 1987 года Араик Мнацаканян устроился во вневедомственную охрану. В его биографии были служба в ИВС, в патрульно-постовой службе, в медицинском вытрезвителе в Покровском городском отделении милиции, где он 7 лет был начальником.У капитана внутренней службы Араика Володяевича Мнацаканяна, специалиста направления вооружения тыла, стаж работы в органах внутренних дел превышает 30, из них 6 лет - в тыловой службе ОМВД.В копилке наград капитана внутренней службы - медаль «За отличие в охране общественного порядка», а также «За отличие в службе» трех степеней. Но, пожалуй, самой дорогой, является медаль «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного и воинского долга». Её капитан внутренней службы получил после того, как, грамотно применив боевые приемы борьбы, задержал преступника с двуствольным ружьем в руках, когда тот пытался произвести выстрел.Араик Володяевич воспитал двух замечательных сыновей, один из которых - двукратный победитель кубка России, чемпион России и Европы по боксу, многократный победитель международных турниров, мастер спорта международного класса.Несмотря на все свои достижения, звания и награды, сотрудники тыловой службы ОМВД России по Петушинскому району - очень скромные люди, знающие свое дело. Накануне профессионального праздника подполковник внутренней службы Владимир Семенов и капитан внутренней службы Араик Мнацаканян желают всем ветеранам службы и сотрудникам здоровья, успехов и профессионального роста!***С декабря 2001 года по октябрь 2017 года в МО МВД ЗАТО г. Радужный тыловое подразделение возглавля подполковник внутренней службы Сергиенко Александр Николаевич.Свой служебный путь Александр Николаевич начал в 1989 году курсантом Пермского высшего военного командно-тылового училища. После окончания в 1996 году продолжил службу во внутренних войсках Российской Федерации.За время службы в вооруженных силах в период с 1999 по 2001 год Александр Николаевич неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказкий регион, где принимал участие в контртеррористических операциях по разоружению и ликвидации банд-формирований.А уже с ноября 2001 года, Александр Николаевич продолжил свою службу в органах внутренних дел Российской Федерации, сначала в должности помощника начальника отдела по тыловому обеспечению ОВД г. Радужный, затем с сентября 2011 года в должности начальника Тыла МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.За время службы Александр Николаевич неоднократно награждался нагрудными знаками и медалями, как Вооруженных Сил Российской Федерации, так и ведомственными медалями МВД Российской Федерации.За весь период службы показал себя с положительной стороны, как честный, грамотный и дисциплинированный сотрудник.В октябре 2017 года А.Н. Сергиенко ушел на заслуженный отдых, но продолжил свой трудовой путь уже в администрации ЗАТО г. Радужный.Александр Николаевич не забывает свой родной отдел полиции и оказывает ему всестороннюю помощь.***Подразделение тыла в ОМВД России по Судогодскому району с 2017 года возглавляет капитан внутренней службы Животенко Иван Александрович. Его коммуникабельность и хорошие организаторские способности позволяют с легкостью решать вопросы тылового обеспечения, создавая сотрудникам возможность выполнять свои служебные обязанности. Несмотря на большую загруженность на работе, Иван находит время для занятий спортом и приобщает к этому своего сына. Не раз, защищая честь УМВД России по Владимирской области, он участвовал в областных и общероссийских соревнованиях по футболу.Тыловая служба — это не только аттестованный офицерский состав, это и вольнонаёмные служащие, чей ежедневный труд - немаловажное звено в цепи механизма обеспечения правопорядка. На должности инспектора группы тылового обеспечения трудится Ошмарин Олег Викторович, который более 20 лет нес службу в ОВД, был уволен по достижении предельного возраста с должности заместителя начальника ИВС. Благодаря его умению четко справляться с поставленными задачами, в ОМВД России по Судогодскому району налажена качественная, и эффективная работа всех подразделений.Поздравляем всех сотрудников и ветеранов тыла с профессиональным праздником, желаем успехов в нелегком труде, здоровья, удачи, вдохновения и семейного благополучия!