Анастасия Волочкова презентовала спектакль Балерина в зазеркалье цирка, на д которым трудилась по восемь часов в день. После премьеры артистка позволила себе расслабиться за границей.

Анастасия Волочкова презентовала спектакль "Балерина в зазеркалье цирка", на д которым трудилась по восемь часов в день. После премьеры артистка позволила себе расслабиться за границей.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова снова радует поклонников и ушлых журналистов фотографиями и видео с курорта, на котором демонстрирует великолепную растяжку и эффектные сексуальные купальники, больше похожие на ниточки.Балерина проводит время в Греции. "Мои дорогие, мой отдых начался. Я очень много трудилась физически, готовясь к премьере моего спектакля "Балерина в зазеркалье цирка", и этот отдых заслужила.🙏 Билет у меня в один конец, и это свобода😉 " – объявила Анастасия Волочкова.Артистка призналась, что любит Грецию наравне с Мальдивами. "Это два моих любимых райских места на земле.🙏 В Греции у меня замечательные друзья! Отдых будет не скучным! Как и я сама. 😂 Я так люблю излучать позитив! И тем, кто знает меня лично, известно, что со мной всегда светло.😊 И вам всем хорошего отдыха!👍" – пожелала подписчикам балерина.Перед отъездом Анастасия Волочкова закупилась в любимом магазине нижнего белья от всемирно известного бренда. "Ну и в этот раз, 8 пар кружевных трусиков мои!😂🌺 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – кокетливо призналась танцовщица, продемонстрировав фотографию на фоне названия торговой точки. Правда, показывать свои покупки Анастасия Волочкова по какой-то причине не стала.