Звезда поделилась в Stories своего Instagram пикантным фото 18-летней наследницы Сони Киперман. Вера Брежнева гордится взрослой дочерью.

Звезда поделилась в Stories своего Instagram пикантным фото 18-летней наследницы Сони Киперман. Вера Брежнева гордится взрослойдочерью.Кадрыв кровати появились и в аккаунте самой девушки. На снимках одетая в белоснежный халат Соня сидит и лежит впостели. Юная блондинка выглядит просто восхитительно. ПользователиСети сошлись во мнении, что наследница Веры Брежневой выросла настоящейкрасавицей.Подписчики осыпали девушку комплиментами. "Сонечка,ты чудо", "Похожа на Памелу Андерсон в молодости", "Волшебная", "Чудо","Ангелочек", – написали фолловеры Соне Киперман.Напомним, Вера Брежнева родила дочь от предпринимателяВиталия Войченко в 2001 году. Несколько лет она жила с бизнесменом, а потомрассталась с ним. Примечательно, что сама Соня считает своим настоящим отцомукраинского миллионера Михаила Кипермана. Он удочерил девушку и дал ей своюфамилию.Дочь много лет проживает в США, тамона получает образование. Соня Киперман поступила в престижный университет вКалифорнии. Известно, что девушка живет с музыкантом Мэттом Кэнноном, которыйзанимается электронной музыкой.Сама певица часторадует поклонников снимками из личной жизни. Напомним, ранее опубликоваласовместное фото с супругом Константином Меладзе. На черно-белой карточке она сидит верхом на продюсере.