Звезда поделилась в Stories своего Instagram пикантным фото 18-летней наследницы Сони Киперман. Вера Брежнева гордится взрослой
дочерью.
Звезда поделилась в Stories своего Instagram пикантным фото 18-летней наследницы Сони Киперман. Вера Брежнева гордится взрослой
дочерью.
Кадры
в кровати появились и в аккаунте самой девушки. На снимках одетая в белоснежный халат Соня сидит и лежит в
постели. Юная блондинка выглядит просто восхитительно. Пользователи
Сети сошлись во мнении, что наследница Веры Брежневой выросла настоящей
красавицей.
Подписчики осыпали девушку комплиментами. "Сонечка,
ты чудо", "Похожа на Памелу Андерсон в молодости", "Волшебная", "Чудо",
"Ангелочек", – написали фолловеры Соне Киперман.
Напомним, Вера Брежнева родила дочь от предпринимателя
Виталия Войченко в 2001 году. Несколько лет она жила с бизнесменом, а потом
рассталась с ним. Примечательно, что сама Соня считает своим настоящим отцом
украинского миллионера Михаила Кипермана. Он удочерил девушку и дал ей свою
фамилию.
Дочь много лет проживает в США, там
она получает образование. Соня Киперман поступила в престижный университет в
Калифорнии. Известно, что девушка живет с музыкантом Мэттом Кэнноном, который
занимается электронной музыкой.
Сама певица часто
радует поклонников снимками из личной жизни. Напомним, ранее опубликовала
совместное фото с супругом Константином Меладзе. На черно-белой карточке она сидит верхом на продюсере.