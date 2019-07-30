Артистка счастлива в новых отношениях. Ани Лорак и ее возлюбленный демонстрируют нежные чувства друг к другу.

Артистка счастлива в новыхотношениях. Ани Лорак и ее возлюбленный демонстрируют нежныечувства друг к другу.В личном Instagramизбранника артистки, Егора Глеба, появилось свежее фото. В кадре он и его зазноба– Ани Лорак – слились в нежном поцелуе в темном уголке звукозаписывающей студии.Парочка явно не рада соседству камеры, влюбленные показывают в объектив неприличныйжест – средний палец.В том, что на снимкезапечатлена именно певица поклонники не сомневаются. Ранее звезда опубликовалав своем микроблоге фото, сделанное в той же локации. Более того была облачена втот же наряд – толстовку, джинсы, и кроссовки с массивной белой подошвой.Напомним, около месяца назадСеть взорвала новость о новом возлюбленном вокалистки. 40-летняя закрутила роман с 26-летнимсаунд-продюсером Black Star Егором Глебом. До этого звезда 10 лет состоялав браке с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Знаменитость подала на развод послетого, как информация об изменах ее супруга стала достоянием общественности.К слову, поговаривают, чтоЕгор Глебов тоже не без греха. Ранее певица Татьяна Решетняк заявляла, что былазамужем за Егором и растит их общего ребенка. По словам артистки, экс-супругчасто ей изменял, а после развода редко видится с сыном.