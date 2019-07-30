Артистка счастлива в новых
отношениях. Ани Лорак и ее возлюбленный демонстрируют нежные
чувства друг к другу.
Артистка счастлива в новых
отношениях. Ани Лорак и ее возлюбленный демонстрируют нежные
чувства друг к другу.
В личном Instagram
избранника артистки, Егора Глеба, появилось свежее фото. В кадре он и его зазноба
– Ани Лорак – слились в нежном поцелуе в темном уголке звукозаписывающей студии.
Парочка явно не рада соседству камеры, влюбленные показывают в объектив неприличный
жест – средний палец.
В том, что на снимке
запечатлена именно певица поклонники не сомневаются. Ранее звезда опубликовала
в своем микроблоге фото, сделанное в той же локации. Более того была облачена в
тот же наряд – толстовку, джинсы, и кроссовки с массивной белой подошвой.
Напомним, около месяца назад
Сеть взорвала новость о новом возлюбленном вокалистки. 40-летняя закрутила роман с 26-летним
саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. До этого звезда 10 лет состояла
в браке с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Знаменитость подала на развод после
того, как информация об изменах ее супруга стала достоянием общественности.
К слову, поговаривают, что
Егор Глебов тоже не без греха. Ранее певица Татьяна Решетняк заявляла, что была
замужем за Егором и растит их общего ребенка. По словам артистки, экс-супруг
часто ей изменял, а после развода редко видится с сыном.