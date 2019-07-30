В воскресенье в Томске произошло массовое ДТП с участием четырех легковых автомобилей и троллейбуса. Пострадали два человека — 50-летний водитель пикапа ВАЗ и 67-летняя пенсионерка, находящаяся на пассажирском сидении в Волге.

В воскресенье в Томске столкнулись четыре легковых автомобиля и троллейбус, пострадали два человека.Инцидент произошел на проспекте Ленина 28 июля в вечерние часы: водитель Mitsubishi Galant слишком сильно нажал на педаль газа, потерял управление, врезался в попутный пикап, а затем устроил несколько столкновений на встречной полосе.В результате происшествия травмы получили 50-летний водитель пикапа ВАЗ и 67-летняя пенсионерка, находящаяся на пассажирском сидении в "Волге". Пострадавших госпитализировали, однако подробности об их состоянии не сообщаются.