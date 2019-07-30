Экс-супруга знаменитого актера рассказала, что он больше всего ценит в
людях. Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила давний разговор с бывшим мужем.
Экс-супруга знаменитого актера рассказала, что он больше всего ценит в
людях. Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила давний разговор с бывшим мужем.
Пианистка поделилась откровением на своей странице в Instagram.
Она раскрыла, что является самым важным в другом человеке для Армена
Джигарханяна.
"Мой бывший муж
говорил, что самое ценное, когда можно сказать тому, кто рядом с тобой: "…А
помнишь?" Читайте завтра пост о тех, кому всегда можно будет это сказать", – сдала
с потрохами артиста нынешняя возлюбленная певца Прохора Шаляпина. На снимке, опубликованном
Виталиной Цымбалюк-Романовской, она стоит рядом с актером Дмитрием Харатьяном.
"Это наша с тобой биография", – добавила хэштег пианистка.
Отметим, в настоящее время Виталина
Цымбалюк-Романовская счастлива с Прохором Шаляпиным. Недавно парочка отдыхала в
Сочи. Правда, потом музыкант покинул возлюбленную и улетел в Москву. Это
пришлось сделать, потому что сейчас он работает на одном из каналов, где ведет
прогноз погоды.
Как писали "Дни.ру", в Сети судачат о том, что в
отношениях и певца не все гладко. Дело в том, что
музыкант отдыхал без нее в США и Франции. Кроме того, ранее появилась
информация о том, что бывшая пассия Шаляпина Татьяна Гудзева родила от него
ребенка.
К тому же, исполнитель периодически публикует у себя в
Instagram неоднозначные кадры. Так,
ранее Шаляпин разместил фото с бывшей женой Ларисой Копенкиной в ванной. В
подписи к снимку певец поздравил экс-супругу с днем рождения. Можно предположить,
что это вряд ли пришлось по душе.