Экс-супруга знаменитого актера рассказала, что он больше всего ценит в людях. Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила давний разговор с бывшим мужем.

Экс-супруга знаменитого актера рассказала, что он больше всего ценит влюдях. Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила давний разговор с бывшим мужем.Пианистка поделилась откровением на своей странице в Instagram.Она раскрыла, что является самым важным в другом человеке для АрменаДжигарханяна."Мой бывший мужговорил, что самое ценное, когда можно сказать тому, кто рядом с тобой: "…Апомнишь?" Читайте завтра пост о тех, кому всегда можно будет это сказать", – сдалас потрохами артиста нынешняя возлюбленная певца Прохора Шаляпина. На снимке, опубликованномВиталиной Цымбалюк-Романовской, она стоит рядом с актером Дмитрием Харатьяном."Это наша с тобой биография", – добавила хэштег пианистка.Отметим, в настоящее время ВиталинаЦымбалюк-Романовская счастлива с Прохором Шаляпиным. Недавно парочка отдыхала вСочи. Правда, потом музыкант покинул возлюбленную и улетел в Москву. Этопришлось сделать, потому что сейчас он работает на одном из каналов, где ведетпрогноз погоды.Как писали "Дни.ру", в Сети судачат о том, что вотношениях и певца не все гладко. Дело в том, чтомузыкант отдыхал без нее в США и Франции. Кроме того, ранее появиласьинформация о том, что бывшая пассия Шаляпина Татьяна Гудзева родила от негоребенка.К тому же, исполнитель периодически публикует у себя вInstagram неоднозначные кадры. Так,ранее Шаляпин разместил фото с бывшей женой Ларисой Копенкиной в ванной. Вподписи к снимку певец поздравил экс-супругу с днем рождения. Можно предположить,что это вряд ли пришлось по душе.