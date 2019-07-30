Певец разместил на своей странице в Instagram ролик с отдыха в Испании. Судя по кадрам, Олег Газманов с супругой Мариной Муравьевой поступили очень легкомысленно.

Певец разместил на своейстранице в Instagram ролик с отдыхав Испании. Судя по кадрам, Олег Газманов с супругой Мариной Муравьевой поступилиочень легкомысленно.Навидео музыкант с женой пытаются перейти проезжую часть, нажимая кнопкусветофора для переключения сигнала. Однако она не срабатывает. Несмотря насмертельную опасность, Олег Газманов принимает решение рискнуть и отправитьсячерез дорогу, несмотря на оживленное движение автомобилей. К счастью, им сМариной Муравьевой это удается. "Руссо туристо облико морале... или как не надопереходить дорогу... Продолжаю выставлять видео и фото с летнего отдыха",– подписал свой ролик певец.Поданным ГИБДД, в России с января по декабрь 2018 года произошло более 168 тысяч ДТП. Это на 0,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Однако, пооценке специалистов, снижение аварийности на дорогах в нашей стране незначительно.