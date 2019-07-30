Певец разместил на своей
странице в Instagram ролик с отдыха
в Испании. Судя по кадрам, Олег Газманов с супругой Мариной Муравьевой поступили
очень легкомысленно.
Певец разместил на своей
странице в Instagram ролик с отдыха
в Испании. Судя по кадрам, Олег Газманов с супругой Мариной Муравьевой поступили
очень легкомысленно.
На
видео музыкант с женой пытаются перейти проезжую часть, нажимая кнопку
светофора для переключения сигнала. Однако она не срабатывает. Несмотря на
смертельную опасность, Олег Газманов принимает решение рискнуть и отправиться
через дорогу, несмотря на оживленное движение автомобилей. К счастью, им с
Мариной Муравьевой это удается. "Руссо туристо облико морале... или как не надо
переходить дорогу... Продолжаю выставлять видео и фото с летнего отдыха",
– подписал свой ролик певец.
По
данным ГИБДД, в России с января по декабрь 2018 года произошло более 168 тысяч ДТП. Это на 0,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Однако, по
оценке специалистов, снижение аварийности на дорогах в нашей стране незначительно.