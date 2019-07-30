Пассажир московского метро упал на рельсы на станции Планерная, что на Таганско-Краснопресненской линии. Инцидент произошел около 10 часов утра. Сотрудники подземки на несколько минут отключили подачу тока на пути, чтобы понять человека на платформу.

Пассажир московского метро упал на рельсы на станции "Планерная", что на Таганско-Краснопресненской линии. Инцидент произошел около 10 часов утра. Сотрудники подземки на несколько минут отключили подачу тока на пути, чтобы поднять человека на платформу, сообщает агентство "Интерфакс".Всего через полчаса аналогичная ситуация произошла на станции "Проспект мира" Кольцевой линии. Там также обесточивали контактный рельс. Никто из пассажиров не пострадал, уточняют журналисты.