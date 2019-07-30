Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала список из 50 перспективных молодых футболистов, которые могут блеснуть уже в предстоящем сезоне-2019/2020.

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала список из 50 перспективных молодых футболистов, которые могут блеснуть уже в предстоящем сезоне-2019/2020.В список вошли двое россиян – 21-летний полузащитник ЦСКА Иван Обляков и 20-летний голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов. Также в список вошли два футболиста, защищающие цвета клубов российской премьер-лиги – грузин Хвича Кварацхелия ("Рубин") и хорват Никола Влашич (ЦСКА).Стоит отметить, что в топ-50 попали украинцы Денис Попов и Георгий Цитаишвили, оба играют за киевские "Динамо".Напомним, Обляков в составе ЦСКА в прошлом сезоне принял участие в 40 играх во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач, а Сафов защищал ворота "быков" в 37 играх, в которых пропустил 36 мячей и в 11 матчах отстоял на ноль.