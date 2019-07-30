Режиссер Роман Виктюк рассказал о том, как сейчас себя чувствует Народная артистка. Татьяна Доронина до сих пор не отошла после увольнения из любимого театра, где долгие годы была художественным руководителем.

РежиссерРоман Виктюк рассказал о том, как сейчас себя чувствует Народная артистка. ТатьянаДоронина до сих пор не отошла после увольнения из любимого театра, где долгиегоды была художественным руководителем.Виктюк заявил, что знаменитая актриса не совпадает с Московскимхудожественным театром им. Горького, и это было ясно с самого начала. Он считает, что ТатьянеДорониной в свое время не надо было уходить из Большого драматического театраим. Г.А. Товстоногова."Но ее поманили в Москву.Там действительно было все: словесные обольщения, обожание, уговоры. А потомслучился этот раздел театра.Всё я помню, как вчера. Я в это время там ставил. То, что там происходило, —тьма", – цитирует режиссера газета "Известия". Он вспомнил, как в концепрошлого года, примерно за неделю до прихода новой команды во МХАТ, они сТатьяной Дорониной репетировали спектакль, в котором артистка играла СаруБернар.По словам Виктюка, он чувствовал, чтовокруг театра что-то происходит: в воздухе висит какая-то агрессия. При этом огрядущих кадровых изменениях ни он, ни Татьяна Доронина, еще не знали. "Япросто понимал – так нельзя работать. Сказал это Татьяне Васильевне и ушел. Апозже и она ушла", – поделился режиссер.Он отметил, что все это– закулисные интриги, которые были во все времена. "При чем тут обиды? Ушла и все. И вот ужеполгода без театра", – отметил Виктюк. Он добавил, что в спектаклях, которые назначилоновое руководство, Татьяны Дорониной не было. Знаменитость ждала "Старуюактрису", но ее так и не поставили в планы.Роман Виктюк признался,что сейчас не общается с артисткой. Судя по всему, из-за того, что сейчасв тяжелом душевном состоянии. "Знаю, что звонить ей нельзя, потому что ейплохо. Она сама позвонит или приедет… Если совсем будет плохо, у меня будетсигнал. Это не звонок, это другое. А пока я держу связь с театром. Там естьверные ей люди", – заключил режиссер.Напомним, в декабре2018 года стало известно, что место занял ЭдуардБояков, а актриса получила должность президента театра. С тех пор зрители винятрежиссера в том, что он привел к "ухудшению морального и физическогосостояния" знаменитости.