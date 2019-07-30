Бразильский клуб Палмейрас официально подтвердил переход нападающего московского Спартака Луиса Адриано. 32-летний футболист подписал с зелено-белыми контракт сроком на четыре года.

Бразильский клуб "Палмейрас" официально подтвердил переход нападающего московского "Спартака" Луиса Адриано. 32-летний футболист подписал с зелено-белыми контракт сроком на четыре года.Сообщается также, что бразильцы за досрочный разрыв соглашения заплатят красно-белым один миллион евро. Спартаковцы же сумеют существенно разгрузить платежную ведомость: Адриано получал 4 миллиона евро в год.Напомним, что бразильский форвард перешел в "Спартак" в январе 2017 года. В составе столичного клуба Адриано стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.