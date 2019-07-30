Героем сегодняшнего выпуска ток-шоу Андрея Малахова стал Гоген Солнцев. В студии программы Прямой эфир телеканала Россия 1 знаменитость рассказала о смерти близкого человека.

Героем сегодняшнего выпуска ток-шоу Андрея Малахова сталГоген Солнцев. В студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" знаменитостьрассказала о смерти близкого человека.Долгое время Гоген Солнцев не появлялся на публике иотказывался от интервью. Как оказалось, шоумен переживает из-за кончины родногоотца – Солнцева Сергея Анатольевича. Родитель звезды умер от рака кишечника.О смерти близкого Гоген узнал только через год после егокончины. "Я вообще сам виноват, что узнал об этом спустя год, ведь мы необщались много лет. Так получилось. Сказала мне крестная – Лида. Он болел, а яничего об этом не знал", – рассказал Солнцев в программе "Прямой эфир".Выяснилось, что шоумен не видел отца 22 года. СергейАнатольевич ушел из семьи, когда будущей звезде исполнилось 10 лет. В том, чтоего отношения с родителем не сложились, Солнцев винит мать – Людмилу Кравцову."Меня все детство воспитывали в том ключе, что мама у тебяхорошая, потому что на год дольше оставалась в семье, а вот папа – плохой. Язнал, что он звонил – на дни рождения, Новый год, но меня не подзывали к телефону",– рассказал Гоген.Солнцев до сих пор не понимает, что на самом деле произошломежду его родителями. Он слышал только версии мамы: якобы та застала мужа вмомент измены и не смогла простить ему предательства."Я понимаю – мама болеет, и она сейчас в не лучшем виде. Яникак не могу в себе найти силы и пойти навстречу маме, потому что я до сих порне могу понять, почему я остался один – без мамы, без папы. Она все время юлит,то так, то так", – признался Гоген Солнцев.Вместе со съемочной группой шоумен побывална могиле отца и наведался в его московскую квартиру. Гоген Солнцев узнал, чтона данный момент в апартаментах его родителя проживают чужие люди. Как и накаком основании они заняли жилплощадь, шоумен не знает. Звезда попросила АндреяМалахова разобраться в этом вопросе.Редакция "Прямого эфира" провела собственное расследование. Оказывается,незадолго до смерти в жизни Сергея Солнцева появились посторонние люди. Некая ЛюдмилаКравцова и ее супруг до последнего дня ухаживали за отцом знаменитости.Кравцова рассказала в эфире ток-шоу, что познакомилась сСолнцевым-старшим в онкоцентре. Ей стало жаль одинокого мужчину, и она решила егоподдержать. Людмила подчеркнула, мол, протянула руку помощи нуждающемуся безкаких-либо корыстных побуждений. Женщина отметила, что к деньгам и документамподопечного доступа не имела, якобы всем этим заведовала сестра больного,которая приехала с Алтая, ее имя Кравцова называть отказалась.По словам Людмилы, сейчас в квартире отца знаменитости проживаетее коллега Александр Черноиванов. Нынешний обитатель спорной жилплощади выдал СергеюАнатольевичу займ в размере полутора миллиона рублей. Родителю шоуменатребовались деньги на срочную операцию.Александр Черноиванов тоже появился в студии ток-шоу. Мужчина заявил, что живет в квартире на законных основаниях. "Дал взаймы на лечение полтора миллиона рублей, под три процента в месяц", – отметилон, а после предложил продолжить дискуссию в суде.Гоген Солнцев подозревает, что его отец попал в руки черныхриелторов, которые позарились на жилплощадь, она, к слову, оценивается ввосемь миллионов. Шоумен допускает, что странные персонажи, которые окружалиего родителя, приблизили его кончину. "Твари, просто ублюдки", – кричалазвезда.Людмила Кравцова все обвинения в свой адрес опровергала идаже согласилась пройти проверку на детекторе лжи. Результаты исследованияговорили не в ее пользу."Я считаю, что они прежде знали об этом больном и подошли кнему не просто так, потому что они пользовались деньгами этого больного. Ведь унего должна была быть операция, которая не состоялась", – сказал полиграфолог вэфире ток-шоу "Прямой эфир".