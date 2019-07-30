В отношении гражданина Эритреи, толкнувшего женщину с ребенком под поезд во Франкфурте, заведено уголовное дело об убийстве, а также о покушении на убийство по двум эпизодам.

В отношении гражданина Эритреи, толкнувшего женщину с ребенком под поезд во Франкфурте, заведено уголовное дело об убийстве, а также о покушении на убийство по двум эпизодам, передает РИА Новости.Как заявила журналистам официальный представитель прокуратуры, речь идет об убийстве и двойной попытке убийства, ведомство направит в суд соответствующий ордер на арест.По данным прокуратуры Франкфурта-на-Майне, 40-летний гражданин Эритреи проживал в последнее время в Швейцарии, где получил убежище в 2008 году. Он женат и имеет двое детей. Глава федеральной полиции ФРГ Дитер Роман рассказал, что арестованный с недавнего времени находился в розыске в Швейцарии, поскольку угрожал соседке ножом. С 25 июля никто не знал о местонахождении злоумышленника, сообщает ТАСС.Обвиняемый столкнул под прибывающий поезд дальнего следования сорокалетнюю женщину, а затем ее восьмилетнего сына. Мать смогла откатиться в сторону и спастись, ребенок погиб на месте. Злоумышленник пытался также столкнуть под поезд еще одну пассажирку 78 лет, это ему не удалось. При сопротивлении женщина повредила плечо.Следов алкоголя и наркотиков в крови задержанного не обнаружено, ему назначено психическое освидетельствование.Ранее сообщалось, что в понедельник на вокзале Франкфурта-на-Майне неизвестный столкнул под прибывающий поезд мать и ее восьмилетнего сына. Мотивы преступника неизвестны, он был задержан в здании вокзала. Потерявшая ребенка женщина отправлена в больницу.