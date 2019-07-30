Известный юморист похвалил творчество интернет-обывателей. Евгению Петросяну пришлись по вкусу популярные с Сети стишки-пирожки.

Известный юморист похвалил творчество интернет-обывателей.Евгению Петросяну пришлись по вкусу популярные с Сети стишки-"пирожки".Артист так впечатлился, что опубликовал несколько четверостиший,построенных на игре слов, в личном Instagram. В одном из них высмеивалосьполовое бессилие у мужчин в возрасте."Мой дядя самых честных правил, / Когда не в шутку занемог,/То вспомнил чудное мгновенье, / Когда он мог еще пока", – написал ЕвгенийПетросян.Судя по всему, сам 73-летний артист проблемами половой сферыне страдает. Ведь не даром ему приписывают роман с 30-летней помощницейТатьяной Брухуновой. К слову, именно ее считают причиной многих неприятностей Петросяна.Якобы из-за романа с молодухой Евгению Вагановичу пришлосьразвестись с женой – артисткой Еленой Степаненко. Теперь уже бывшие супруги делятсовместнонажитые баснословные богатства: роскошные квартиры, антиквариат,коллекционные издания книг.Из-за имущественных споров у остался без средств к существованию, точнее деньги есть, но снять он их не может. Юмористу отрезали доступ банковским счетам – их заблокировал суд. Материальнуюпомощь артисту вынуждены оказывать друзья."Гонорары, которые поступают на арестованные счета —автоматически попадают под арест. На сегодня арестовано абсолютно все – вплотьдо пенсионных накоплений", – говорил журналистам адвокатСергей Жорин.