Известный юморист похвалил творчество интернет-обывателей.
Евгению Петросяну пришлись по вкусу популярные с Сети стишки-пирожки.
Известный юморист похвалил творчество интернет-обывателей.
Евгению Петросяну пришлись по вкусу популярные с Сети стишки-"пирожки".
Артист так впечатлился, что опубликовал несколько четверостиший,
построенных на игре слов, в личном Instagram. В одном из них высмеивалось
половое бессилие у мужчин в возрасте.
"Мой дядя самых честных правил, / Когда не в шутку занемог,
/То вспомнил чудное мгновенье, / Когда он мог еще пока", – написал Евгений
Петросян.
Судя по всему, сам 73-летний артист проблемами половой сферы
не страдает. Ведь не даром ему приписывают роман с 30-летней помощницей
Татьяной Брухуновой. К слову, именно ее считают причиной многих неприятностей Петросяна.
Якобы из-за романа с молодухой Евгению Вагановичу пришлось
развестись с женой – артисткой Еленой Степаненко. Теперь уже бывшие супруги делят
совместнонажитые баснословные богатства: роскошные квартиры, антиквариат,
коллекционные издания книг.
Из-за имущественных споров у остался без средств к существованию, точнее деньги есть, но снять он их не может. Юмористу отрезали доступ банковским счетам – их заблокировал суд. Материальную
помощь артисту вынуждены оказывать друзья.
"Гонорары, которые поступают на арестованные счета —
автоматически попадают под арест. На сегодня арестовано абсолютно все – вплоть
до пенсионных накоплений", – говорил журналистам адвокат
Сергей Жорин.