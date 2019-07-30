Ольга Бузова совершенно не соблюдает режим. Телеведущая ест, в лучшем случае, один раз в день – а иногда вообще остается голодной.

Ольга Бузова совершенно не соблюдает режим. Телеведущая ест,в лучшем случае, один раз в день – а иногда вообще остается голодной.Ольга Бузова сильно похудела – это уже заметили поклонникителеведущей. Певица пожаловалась подписчикам, что с питанием у нее проблемы. Зачастуюзвезде вообще не удается поесть ни разу за день."Рабочий день окончен, впереди меня ждет долгожданныйужин. Так получается, что реально ем я либо один раз в день либо вообще нет.Так нельзя, конечно, но, например, завтракать я вообще не могу (только еслиотпуск), на обед нет времени, вот и получается, что либо поздний ужин, либоничего", – призналась поющая ведущая в Instagram.На чрезмерную загруженность жалуется часто. Вто же время, звезда подчеркивает, что ничего не может с этим поделать – ейприходится много работать.Пользователи советуют ей "немедленно прекратить петь", а начать есть и спать – иначе "точно замуж не выйдешь, потому что при анорексии не до мужиков".На днях телеведущая напугала даже своих самых преданных поклонников, опубликовав очередной снимок в своем Instagram.Певица продемонстрировала тонкую талию и плоский живот. Подписчики не на шутку обеспокоились ее здоровьем – фанаты пришли в ужас от торчащих ребер звезды.