Ольга Бузова совершенно не соблюдает режим. Телеведущая ест,
в лучшем случае, один раз в день – а иногда вообще остается голодной.
Ольга Бузова совершенно не соблюдает режим. Телеведущая ест,
в лучшем случае, один раз в день – а иногда вообще остается голодной.
Ольга Бузова сильно похудела – это уже заметили поклонники
телеведущей. Певица пожаловалась подписчикам, что с питанием у нее проблемы. Зачастую
звезде вообще не удается поесть ни разу за день.
"Рабочий день окончен, впереди меня ждет долгожданный
ужин. Так получается, что реально ем я либо один раз в день либо вообще нет.
Так нельзя, конечно, но, например, завтракать я вообще не могу (только если
отпуск), на обед нет времени, вот и получается, что либо поздний ужин, либо
ничего", – призналась поющая ведущая в Instagram.
На чрезмерную загруженность жалуется часто. В
то же время, звезда подчеркивает, что ничего не может с этим поделать – ей
приходится много работать.
Пользователи советуют ей "немедленно прекратить петь", а начать есть и спать – иначе "точно замуж не выйдешь, потому что при анорексии не до мужиков".
На днях телеведущая напугала даже своих самых преданных поклонников, опубликовав очередной снимок в своем Instagram.
Певица продемонстрировала тонкую талию и плоский живот. Подписчики не на шутку обеспокоились ее здоровьем – фанаты пришли в ужас от торчащих ребер звезды.