30.07.2019

2019-07-30 08:40:19

Известный российский дирижер скончался на 71-м году жизни

Знаменитый российский дирижер Александр Вакульский умер в возрасте 70 лет в Нидерландах. Печальную новость сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Башкирии.



Представители ведомства выразили соболезнования родственникам и поклонникам таланта дирижера. Причина смерти пока не раскрывается, передает . Дата и место прощания станут известны позднее.



Александр Вакульский окончил Ленинградскую консерваторию по специальности "Симфоническое дирижирование". В 1976 году он переехал в Нидерланды, где возглавил Амстердамский симфонический оркестр, сообщает .