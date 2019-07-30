Теледива выслушала нотации от коллеги по цеху. Егор Крид раскритиковал поведение Ольги Бузовой. Беседа звезд попала в свежий влог, опубликованный на YouTube-канале вокалистки.

Теледива выслушала нотации от коллеги по цеху. Егор Кридраскритиковал поведение Ольги Бузовой. Беседа звезд попала в свежий влог, опубликованный на YouTube-канале вокалистки.Поводом для недовольства стало участие поющей телеведущей в YouTube-шоу"Comment Out". В рамках проекта Ольге Бузовой пришлось отписаться от несколькихдрузей в соцсетях и разыграть непристойную сцену с известным футболистом ФедоромСмоловым.Тогда спортсмена поставили на стул перед сидящей напротивпевицей. Федору Смолову дали терку, морковку и заставили тереть овощ на лицоОльги Бузовой. Выпуск с участием теледивы быстро набрал популярность. В числетех, кто посмотрел скандальный ролик, оказался вокалист Егор Крид.Судя по всему, сценка теледивы и футболиста впечатлила Крида– при встрече он ошарашил Ольгу вопросом: "Почему Смолову можно крошить ей врот, а мне нельзя?" Певица на провокацию не отреагировала и ринулась обниматься.После Крид сообщил Бузовой,что накануне общался с ее парнем. Увидев вопросительный взгляд Ольги, он добавил,что говорит о юмористе Тимуре Батрутдинове."Вы чего задружились так, я не могу понять. Тимур меня ктебе ревнует, ты меня к Тимуру, что это за круговорот ревности. Он не мойпарень, у меня нет парня", – поправила коллегу по цеху .Егор пропустил претензии подруги мимо ушей. "Знаешь, как он(Тимур – прим. ред.) расстроился, я ему говорю, ты смотрел "CommentOut". От мне говорит: "Слушай, мне скидывали, я не стал смотреть", -продолжил свою мысль Крид.Ольга принялась успокаивать собеседника. Мол, звонила Батрутдиновусразу после съемок, все объяснила и вновь добавила его в список друзей всоцсетях.Крид, отметил, что юморист огорчился не из-за того, что Бузоваот него отписалась, а из-за того, что вела себя развязно. "Ты там сидишь ещекак порнозвезда, – распекал подругу певец, – Видишь, тебя тянет на футболистов".В ответ теледива в шутку заявила, что ее тянет к .