Теледива выслушала нотации от коллеги по цеху. Егор Крид
раскритиковал поведение Ольги Бузовой. Беседа звезд попала в свежий влог, опубликованный на YouTube-канале вокалистки.
Теледива выслушала нотации от коллеги по цеху. Егор Крид
раскритиковал поведение Ольги Бузовой. Беседа звезд попала в свежий влог, опубликованный на YouTube-канале вокалистки.
Поводом для недовольства стало участие поющей телеведущей в YouTube-шоу
"Comment Out". В рамках проекта Ольге Бузовой пришлось отписаться от нескольких
друзей в соцсетях и разыграть непристойную сцену с известным футболистом Федором
Смоловым.
Тогда спортсмена поставили на стул перед сидящей напротив
певицей. Федору Смолову дали терку, морковку и заставили тереть овощ на лицо
Ольги Бузовой. Выпуск с участием теледивы быстро набрал популярность. В числе
тех, кто посмотрел скандальный ролик, оказался вокалист Егор Крид.
Судя по всему, сценка теледивы и футболиста впечатлила Крида
– при встрече он ошарашил Ольгу вопросом: "Почему Смолову можно крошить ей в
рот, а мне нельзя?" Певица на провокацию не отреагировала и ринулась обниматься.
После Крид сообщил Бузовой,
что накануне общался с ее парнем. Увидев вопросительный взгляд Ольги, он добавил,
что говорит о юмористе Тимуре Батрутдинове.
"Вы чего задружились так, я не могу понять. Тимур меня к
тебе ревнует, ты меня к Тимуру, что это за круговорот ревности. Он не мой
парень, у меня нет парня", – поправила коллегу по цеху .
Егор пропустил претензии подруги мимо ушей. "Знаешь, как он
(Тимур – прим. ред.) расстроился, я ему говорю, ты смотрел "Comment
Out". От мне говорит: "Слушай, мне скидывали, я не стал смотреть", -
продолжил свою мысль Крид.
Ольга принялась успокаивать собеседника. Мол, звонила Батрутдинову
сразу после съемок, все объяснила и вновь добавила его в список друзей в
соцсетях.
Крид, отметил, что юморист огорчился не из-за того, что Бузова
от него отписалась, а из-за того, что вела себя развязно. "Ты там сидишь еще
как порнозвезда, – распекал подругу певец, – Видишь, тебя тянет на футболистов".
В ответ теледива в шутку заявила, что ее тянет к .