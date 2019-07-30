Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между Оренбургом и Зенитом Сергей Карасев попросил прощения у оренбургского клуба за плохое судейство. Он признал, что его ошибки повлияли на результат игры.

Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергей Карасев попросил прощения у оренбургского клуба за плохое судейство. Он признал, что его ошибки повлияли на результат игры."К сожалению, допустил ошибки, которые повлияли на результат игры. Хотел бы принести за них извинения ФК "Оренбург", а также всем болельщикам команды", – цитирует Карасева "Спорт-экспресс".Ранее руководство "Оренбурга" сообщило, что подаст жалобу на судейство в матче с "Зенитом". В свою очередь руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что Карасев не должен был назначать пенальти в ворота оренбургской команды. Кроме того, судья должен был наказать "Зенит" одиннадцатиметровым ударом в концовке встречи.Напомним, что команда Сергея Семака победила "Оренбург" на выезде со счетом 2:0.