Владелец одного из новых ресторанов в Вашингтоне решил необычным способом привлечь в свое заведение посетителей. Он заказал картину с капитаном столичных Александром Овечкиным и украсил ею интерьер.

Владелец одного из новых ресторанов в Вашингтоне решил необычным способом привлечь в свое заведение посетителей. Он заказал картину с капитаном "столичных" Александром Овечкиным и украсил ею интерьер.На ней изображен российский хоккеист в форме "Кэпиталз", поднявший над головой Кубок Стэнли. Гигантская картина написана масляными красками.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от RMNB (@rmnb_blog) 29 Июл 2019 в 9:47 PDTНапомним, что "Вашингтон" впервые в карьере стал обладателем главного трофея Национальной хоккейной лиги в 2018 году. Александр Овечкин был признан самым ценным игроком Кубка Стэнли.