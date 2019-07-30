От 18 лет заключения до пожизненного срока – такие наказания по приговору Московского окружного военного суда получили семь членов банды киллеров, которая также была известна, как банда Емели. Сам лидер преступной группировки Николай Емельянов находится в розыске.

От 18 лет заключения до пожизненного срока – такие наказания по приговору Московского окружного военного суда получили семь членов банды киллеров, которая также была известна, как "банда Емели".Они предстали перед судом по обвинению в шести заказных убийствах авторитетных преступников "по мотивам борьбы за власть и сокрытия своей преступной деятельности", передает РИА Новости.По данным следствия, для выполнения заказов на убийства подсудимые приобретали, перевозили и хранили огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.Кроме того, во время обысков следователи изъяли у членов банды устройства, которые позволяли сканировать частоты средств связи сотрудников правоохранительных органов.Кроме того, следствием установлено, что от действий одного из обвиняемых по фамилии Турлаева в 2003 году в Калуге пострадал сотрудник правоохранительных органов, который вместе с коллегой остановил преступника для проверки документов.Тогда Турлаев выстрелил и ранил одного полицейского в грудь, затем выстрелил во второго правоохранителя, после чего скрылся.Что касается лидера банды Николая Емельянова, известного в преступных кругах как Емеля, он уже несколько лет находится в списке наиболее опасных разыскиваемых преступников.За информацию о Емельянове Министерство внутренних дел обещало награду в один миллион рублей.Кроме того, пока не могут разыскать и привлечь к ответственности некоторых других преступников из "банды Емели". Ранее в Следственном комитете сообщали, что преступная группировка в определенные периоды включала до 70 членов, в том числе несовершеннолетних.Присяжные заседатели сочли всех подсудимых виновными по целому ряду тяжких статей УК РФ об организации преступного сообщества и участии в нем, бандитизме, убийстве и другим.