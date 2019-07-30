В Риме российская туристка стала жертвой уличной воровки. Одетая в черное женщина подбежала к россиянке сзади и сорвала золотую цепочку с ее шеи.

В Риме российская туристка стала жертвой уличной воровки. Одетая в черное женщина подбежала к россиянке сзади и сорвала золотую цепочку с ее шеи.Однако убежать с добычей преступнице не удалось. Оказалось, полицейские уже вели за ней слежку. Стражи порядка тут же ее и задержали.Украденную цепочку россиянке вернули. В ходе разбирательства выяснилось, что вором оказался переодетый в женщину 31-летний колумбиец. На территории Италии он находился без документов и не имел постоянного места жительства, сообщает РИА Новости.