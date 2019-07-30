Он украл конструктор, велосипед и рюкзак
Он украл конструктор, велосипед и рюкзак
Жителя Коврова подозревают в краже детского конструктора, велосипеда и рюкзака из одного из магазинов.
Сообщение о незаконном проникновении в торговый павильон поступило в полицию 15 июля этого года.
Правоохранители установили личность и задержали подозреваемого. Злоумышленник во всем признался, пояснив, что часть похищенного имущества успел продать владельцу другой торговой точки.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального УМВД.