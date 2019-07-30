30 июля сотрудники тыловой службы МВД России отмечают профессиональный праздник – День подразделений материально-технического и хозяйственного обеспечения органов внутренних дел Российской Федерации.

30 июля сотрудники тыловой службы МВД России отмечают профессиональный праздник – День подразделений материально-технического и хозяйственного обеспечения органов внутренних дел Российской Федерации.Исторические предпосылки создания службы были заложены уже с первых дней учреждения ведомства – 18 июля (30 июля по новому стилю) 1803 г. образована Экспедиция Государственного хозяйства. За многолетнюю историю Министерства служба тыла прошла большой путь становления, развития, претерпела множество реорганизаций и переименований.Организацию тыловой деятельности в Министерстве внутренних дел Российской Федерации осуществляет Департамент по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России, который обеспечивает плановость, стабильность и бесперебойность снабжения полицейских подразделений в объёмах, необходимых для выполнения оперативно-служебных и служебно-боевых задач.Значимые изменения, работающие на результат, происходят и сегодня: внедряются новые технологии, модернизируется складская инфраструктура, автоматизируются процессы управленческой деятельности, улучшается медицинское обслуживание. В связи с чем, система обеспечения подразделений Министерства материально-техническими ресурсами развивается постоянно.Министерство в сотрудничестве с отечественными автозаводами существенно обновило автопарк полиции. В подразделения поставляются современные виды экипировки. Большое внимание уделяется вопросам проверки качества и комплектности продукции, централизованно поставляемой для нужд ведомства по госконтрактам, ее соответствия требованиям нормативно-технической документации.В течение последних пяти лет построено, реконструировано и введено в эксплуатацию 270 объектов капитального строительства и реконструкции, в том числе 221 объект спецназначения, среди которых ИВС, спецприемники, административные здания и центры служебного собаководства.Приоритетом деятельности тыловой службы является и остается создание надлежащих условий несения службы личным составом органов внутренних дел Российской Федерации.