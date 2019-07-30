Английский клуб Кристал Пэлас, выступающий в АПЛ, заинтересован в приобретении нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Англичане готовы заплатить армейцам за 21-летнего футболиста 15 миллионов евро.

Английский клуб "Кристал Пэлас", выступающий в АПЛ, заинтересован в приобретении нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Англичане готовы заплатить армейцам за 21-летнего футболиста 15 миллионов евро.О предложении "Кристал Пэлас" стало известно Чемпионат.com. Ранее сообщалось, что на лучшего бомбардира прошедшего чемпионата России претендуют "Манчестер Юнайтед, "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Тоттенхэм Хотспур".Напомним, что Чалов является воспитанником ЦСКА. В прошлом сезоне он забил 15 мячей в чемпионате РПЛ, став лучшим бомбардиром турнира. Контракт футболиста с армейцами действует до лета 2022 года.