В Таллине завершилась ответная встреча второго раунда квалификационного турнира Лиги чемпионов между местным Нымме Калью и шотландским Селтиком. Кельты добились победы со счетом 2:0 и по сумме двух игр вышли в следующий круг.

В Таллине завершилась ответная встреча второго раунда квалификационного турнира Лиги чемпионов между местным "Нымме Калью" и шотландским "Селтиком". "Кельты" добились победы со счетом 2:0 и по сумме двух игр вышли в следующий круг.В составе зелено-белых отличился Марьян Швед. Еще один гол оказался на счету представителя эстонской команды Александра Кулинича, забившего мяч в собственные ворота. Напомним, что в первой встрече "Селтик" разгромил "Нымме Калью" со счетом 5:0.Результаты других матчей дня: АПОЭЛ (Кипр) – "Сутьеска" (Черногория) – 3:0 (первый матч – 1:0); "Маккаби" (Тель-Авив) – "ЧФР Клуж" (Румыния) – 2:2 (0:1).