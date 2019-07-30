Нападающий московского Спартака Луис Адриано может покинуть клуб вслед за еще одним бразильцем Фернандо. Футболистом интересуется Палмейрас из Бразилии.

Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано может покинуть клуб вслед за еще одним бразильцем Фернандо. Футболистом интересуется "Палмейрас" из Бразилии.Как сообщает Чемпионат.com, бразильский клуб ведет в настоящий момент переговоры с Адриано. Однако пока решений никаких не принято.Напомним, что 32-летний бразилец пришел в "Спартак" в январе 2017 года. В составе столичного клуба Адриано провел 76 матчей, забив в них 24 мяча. Контракт с футболистом истекает летом 2020 года.