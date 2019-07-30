Однако он все еще требует доработки

Однако он все еще требует доработкиМарина Чекунова по поручению губернатора подписала закон «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О межбюджетных отношениях во Владимирской области», принятый ЗакСобранием.При этом обладминистрация не изменила своей принципиальной позиции по отношению к этому вопросу, и подписание документа объясняется исключительно подчинением требованиям законов.По мнению Белого дома, а также экспертов-юристов, этот закон все еще требует серьёзной доработки. Прежде всего, он в нем учитываются вопросы распределения финансов из резервных фондов Президента и Правительства РФ, субсидий, выделяемых на конкурсной основе, а также несколько других значимых моментов.В связи с этим депутатскому корпусу предложили в течение 30 дней совместно доработать этот документ. Однако ЗакСобрание отказалось.Дальнейшие действия администрации области в отношении указанного нормативно-правового акта были предопределены действующим законодательством.