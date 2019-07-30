Герцогиня Сассекская получила предостережение от врачей. Меган Маркл необходимо повременить со вторым ребенком.

Герцогиня Сассекская получила предостережение от врачей. МеганМаркл необходимо повременить со вторым ребенком.В королевском дворце шепчутся, мол, супруга принца Гарриможет объявить о новой беременности уже этой осенью. Якобы Меган Маркл пошла наповоду у мужа и согласилась родить детей-погодок.По словам источника близкого к августейшей чете, супругимечтают о большой семье, благо дом Меган и Гарри – резиденция Фрогмор -позволяет вместить в себя несколько отдельных детских комнат. К тому же герцоги герцогиня Сассекские избавлены от необходимости круглосуточно заниматьсяотпрысками – они всегда могут рассчитывать на профессиональных нянь.Между тем медики советуют не планироватьбеременность в течение нескольких лет. Гинеколог Набила Фаулз-Гутьеррес, считаетспешку в этом вопросе крайне опасной. Врач в буквальном смысле запрещает герцогинеСассекской рожать в ближайшее время."Это безусловно выбор каждой женщины, но как врач я бы несоветовала. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует интервал вдва года между детьми, не меньше. Исследования показывают, что женщины, которыезабеременели в течение шести месяцев после рождения первенца, на 70% большеподвержены риску преждевременных родов", – цитирует врача со ссылкойна издание Express.По словам Фаулз-Гутьеррес, не стоит забывать, чтов этом году исполнится 38 лет. В этом возрасте увеличивается риск диабета,опасной для жизни эклампсии и гестационной гипертонии.