Герцогиня Сассекская получила предостережение от врачей. Меган
Маркл необходимо повременить со вторым ребенком.
Герцогиня Сассекская получила предостережение от врачей. Меган
Маркл необходимо повременить со вторым ребенком.
В королевском дворце шепчутся, мол, супруга принца Гарри
может объявить о новой беременности уже этой осенью. Якобы Меган Маркл пошла на
поводу у мужа и согласилась родить детей-погодок.
По словам источника близкого к августейшей чете, супруги
мечтают о большой семье, благо дом Меган и Гарри – резиденция Фрогмор -
позволяет вместить в себя несколько отдельных детских комнат. К тому же герцог
и герцогиня Сассекские избавлены от необходимости круглосуточно заниматься
отпрысками – они всегда могут рассчитывать на профессиональных нянь.
Между тем медики советуют не планировать
беременность в течение нескольких лет. Гинеколог Набила Фаулз-Гутьеррес, считает
спешку в этом вопросе крайне опасной. Врач в буквальном смысле запрещает герцогине
Сассекской рожать в ближайшее время.
"Это безусловно выбор каждой женщины, но как врач я бы не
советовала. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует интервал в
два года между детьми, не меньше. Исследования показывают, что женщины, которые
забеременели в течение шести месяцев после рождения первенца, на 70% больше
подвержены риску преждевременных родов", – цитирует врача со ссылкой
на издание Express.
По словам Фаулз-Гутьеррес, не стоит забывать, что
в этом году исполнится 38 лет. В этом возрасте увеличивается риск диабета,
опасной для жизни эклампсии и гестационной гипертонии.