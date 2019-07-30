Космический аппарат Меридиан, запущенный сегодня с космодрома Плесецк, вышел на расчетную орбиту.

Космический аппарат "Меридиан", запущенный сегодня с космодрома Плесецк, вышел на расчетную орбиту. Спутник обеспечит связь между морскими судами и самолетами в районе Северного морского пути и наземными станциями, а также расширит возможности спутниковой связи в северных районах Сибири и Дальнего Востока.Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим аппаратом "Меридиан" состоялся в 08:56 по московскому времени. Предстартовые операции и сам запуск ракеты "Союз" прошли в штатном режиме.После выполнения всех задач разгонный блок "Фрегат" был уведен на орбиту захоронения, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ.