В сети Интернет появились призывы к гражданам принять 3 августа 2019 года участие в массовом мероприятии в центре столицы.

В сети Интернет появились призывы к гражданам принять 3 августа 2019 года участие в массовом мероприятии в центре столицы.Сообщаем, что в органы государственной власти Москвы уведомлений о согласовании данного публичного мероприятия не поступало. Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нем. Напоминаем о предусмотренной законом ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий, а также за участие в них.В связи с поступающей информацией о возможных нарушениях общественного порядка при проведении этой акции и провокаций (в частности, возможно использование аэрозолей раздражающего действия, пиротехники и т.д.), ГУ МВД России по г. Москве предупреждает его организаторов и возможных участников о необходимости соблюдения закона. Столичная полиция будет оперативно реагировать на правонарушения и предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.