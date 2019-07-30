Злоумышленник сбыл автомобили неизвестным лицам по низкой цене, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению...

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве на территории Московской области задержали подозреваемого в краже иномарок.В полицию с заявлением о краже автомобиля «Рено Дастер» обратился 45-летний москвич. Мужчина сообщил, что припарковал машину недалеко от подъезда дома на Профсоюзной улице, однако на следующий день обнаружили ее пропажу. Ущерб составил 550 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, который в последующем был задержан по месту проживания на территории Московской области. Им оказался безработный 45-летний приезжий.В ходе дальнейших следственных действий была установлена причастность задержанного к совершенной ранее краже автомобиля идентичной марки с той же улицы. Сумма ущерба составила 450 тысяч рублей.Установлено, что мужчина сбыл автомобили неизвестным лицам по низкой цене, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56