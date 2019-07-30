Молодой муж певицы Жасмин Илан Шор был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам. Несмотря на это, ему удалось незаконно покинуть страну, и теперь его объявили в международный розыск.

Молодой муж певицы Жасмин Илан Шор был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам. Несмотря на это, ему удалось незаконно покинуть страну, и теперь его объявили в международный розыск.Об этом сообщило Министерство внутренних дел Молдавии на своей официальном сайте. "Министерство внутренних дел объявило в национальный и международный розыск Шора Илана Мироновича. Ответственность за исполнение возложена на Генеральный инспекторат полиции при министерстве внутренних дел", – цитируют заявление РИА Новости.До этого было возбуждено уголовное дело на имя Илана Шора. Он незаконного выехал из страны. Также министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе сообщал, что обратился к коллегам из Украины с просьбой предоставить информацию о возможном въезде в страну мужа Жасмин. Существует версия, что он мог попасть на территорию Украины через Приднестровье.Напомним, суд в Кишиневе приговорил бизнесмена Илана Шора, мужа певицы Жасмин, к 7,5 годам тюрьмы. Его судили по двум статьям Уголовного кодекса Молдавии: "Мошенничество" (ст. 190 п. 5) и "Причинение материальных убытков" (ст. 243 п. 3). Ему инкриминируется участие в деле о банковских махинациях.Отметим, что до вынесения приговора Илан Шор провел под арестом около года. Затем мужчину поместили под судебный контроль. Адвокат Илана Шора заявил, что считает приговор предпринимателю чересчур суровым. Юрист напомнил, что муж Жасмин явился с повинной и согласился пойти на сделку со следствием. Благодаря показаниям Шора, назвавшего имена конкретных бенефициаров, удалось раскрыть преступную схему.