Исполнительница поделилась с поклонниками в Instagram новым фото. Пользователи пришли в замешательство от того, как сейчас выглядит певица Нюша.

Исполнительницаподелилась с поклонниками в Instagram новым фото. Пользователи пришли взамешательство от того, как сейчас выглядит певица Нюша.В настоящее времяартистка находится в Баку на музыкальном фестивале "Жара". Нюша радуетфолловеров снимками с мероприятия. Она опубликовала фото, которое вызвало у еефолловеров бурю эмоций.В кадре певица позирует вэротичной позе, сидя на краешке кровати. Короткое серебристое платье с блесткамивыгодно подчеркивает ее длинные ноги. Нюша подобрала к образу босоножки в тонна высокой шпильке.Помимо массы комплиментовмногие пользователи соцсети отметили, что певица Нюша стала непохожей на себя. Делов том, что знаменитость использовала обильный вечерний макияж, который сделал еепрактически неузнаваемой. Один из фолловеров задал артистке вопрос: почему унее на лице всегда так много "штукатурки"?Некоторые дажепредположили, что на фото вовсе не . "А что за армянка на фото?", "Тыпрям на себя не похожа, такая сногсшибательная", "На Майкла Джексонапохожа", "На себя не похожа, очень худая стала", "Такая красиваястала, прям не узнать", "Вы тут другая...", "Переборщила с фотошопом налице", "Наверное, горячего кавказского любовника ждет, так расфуфырилась",– высказались подписчики