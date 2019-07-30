Угрожая предметом, похожим на нож, злоумышленники потребовали от потерпевшего денежные средства и ценные вещи, после чего скрылись...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Преображенское г. Москвы задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на мужчину.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился 22-летний молодой человек, который сообщил, что в отношении него совершено разбойное нападение.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на Семёновской площади. Ими оказались 20 и 22-летний приезжие, один из которых ранее был судим.Установлено, что злоумышленники напали на заявителя на Большой Черкизовской улице, когда тот возвращался домой с работы. Угрожая предметом, похожим на нож, они потребовали от потерпевшего денежные средства и ценные вещи, после чего скрылись.Следствием ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73