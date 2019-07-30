Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно похвастался поддержкой большинства россиян. Между тем рейтинг Батьки в его стране является тайной за семью печатями, недоумевают эксперты. Почему Лукашенко это скрывает?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно похвастался поддержкой большинства россиян. Между тем рейтинг Батьки в его стране является тайной за семью печатями, недоумевают эксперты. Почему Лукашенко это скрывает?"Остапа понесло". Этой крылатой фразой политолог Сергей Николюк объясняет поведение Батьки всякий раз, когда он начинает говорить.По словам эксперта, Лукашенко, когда выступает публично, находится в таком состоянии, что "по большему счету не может себя контролировать". "Потому что внутри страны ему не перед кем себя контролировать", – пояснил аналитик.По мнению Николюка, о чем бы Лукашенко не говорил – "он говорит о себе любимом". Белоруссия – небольшая страна, живущая за счет российской дотации, напомнил эксперт. Последнюю четверть века экономическую помощь от Москвы обеспечивал глава государства, поэтому произошла концентрация власти в его руках, объяснил политолог.Белорусский институт социологии проводит опросы, результаты которых ложатся на стол , отметил Николюк. По его словам, если данные обнародовать, они могут разрушить создаваемую белорусским руководством реальность. "Поэтому их секретят", – цитирует эксперта "Белорусский партизан".Наблюдатели утверждают, что реальный рейтинг далек от тех процентов, которые он получает на выборах. В интервью "Солидарности" политолог Александр Класковский предположил, что настоящий уровень поддержки белорусского лидера колеблется на уровне 30%.