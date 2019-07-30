Западные страны рассчитывают сохранить террористический анклав в сирийской провинции Идлиб для последующей борьбы с Дамаском.

Западные страны рассчитывают сохранить террористический анклав в сирийской провинции Идлиб для последующей борьбы с Дамаском.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал постоянный российский представитель при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.По его словам, Западу нужны террористы в Сирии, чтобы бороться с официальным Дамаском.Небензя сообщил, что подобная ситуация наблюдалась каждый раз, когда в стране уничтожался очередной террористический анклав – в Восточном Алеппо или в Восточной Гуте.Он подчеркнул, что теперь западные пропагандисты "бьют из всех своих орудий в связи с ситуацией в Идлибе".