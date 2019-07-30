Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского Боинга, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы они учтены не были.

Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.Как передает РИА Новости, детектив Реш настаивал на публичной передаче данных, так как ему угрожали, и он опасался за свою жизнь, однако такое условие не устроило голландскую прокуратуру.В итоге немецкий детектив опубликовал открытое письмо к Совместной следственной группе и прокурору Нидерландов Фреду Вестербеке на сайте своей детективной фирмы Wifka.В нем, в частности, говорится, что в рамках свидетельских показаний ССГ планировалось передать сделанные спецслужбами аудиозаписи о воздушном движении 17 июля 2014 года от истребителей и "вышек" (пунктов службы управления воздушным движением) армии Украины и "сепаратистов", телефонные переговоры ВСУ; аудиозаписи спецслужб и военных о самолете, на котором в тот день — 17 июля 2014 года — президент России Владимир Путин возвращался из Бразилии, до и после крушения рейса MH17, а также записи "вышек" после информации о крушении.Кроме того, в сообщении детектива также говорится об аудиозаписях (в том числе спецслужб) о военных событиях на востоке Украины на протяжении нескольких недель до и после крушения малайзийского "Боинга", а также рукописные заметки и личные аудиозаписи летчиков-истребителей об этом происшествии.Ранее сообщалось, что военным Малайзии пришлось провести целую спецоперацию для того, чтобы добраться до черных ящиков рейса MH17 раньше ФБР.В документальном фильме независимых журналистов премьер-министр Малайзии заявил, что материалы расследования голландской комиссии основаны на фальсификациях и лжи.